Поиск

В Запорожской области дрон атаковал машину волонтеров, пострадали трое

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Запорожской области дрон атаковал машину волонтеров, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Пострадали волонтеры, которые занимались доставкой гуманитарной помощи мирным жителям. Ранения различной степени тяжести получили мужчины 1975, 1969 и 1959 года рождения", - написал он в Max.

Беспилотник атаковал машину волонтеров на дороге в районе села Кутузовка. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область Кутузовка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

