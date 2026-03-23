В Запорожской области дрон атаковал машину волонтеров, пострадали трое

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Запорожской области дрон атаковал машину волонтеров, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Пострадали волонтеры, которые занимались доставкой гуманитарной помощи мирным жителям. Ранения различной степени тяжести получили мужчины 1975, 1969 и 1959 года рождения", - написал он в Max.

Беспилотник атаковал машину волонтеров на дороге в районе села Кутузовка. Пострадавшим оказывается медпомощь.