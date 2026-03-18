Помощник президента РФ заявил о попытках США дистанцироваться от проблемы судоходства в Ормузском проливе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон пытается переложить груз ответственности за происходящее в Ормузском заливе на страны-участницы НАТО и другие государства, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Обратите внимание, непосредственно от проблемы безопасности судоходства в Ормузском проливе США дистанцируются. Вместо этого американцы призвали членов НАТО и другие страны направлять в этот район свои флоты, чтобы переложить на них груз ответственности", - сказал Патрушев в интервью, которое публикует в среду газета "Коммерсант".

При этом он отметил, что "страны НАТО при всей своей зависимости от Вашингтона воздерживаются от участия в военных действиях в этом регионе".

Так помощник президента России ответил на вопрос, чем чреват факт, что конфликт вокруг Ирана раскручивается и вовлекает новых участников, в результате чего базовые принципы стратегического баланса на море нарушены не только в Персидском заливе, но и в Средиземном море, Индийском океане.

Патрушев констатировал, что конфликт уже выходит за пределы Персидского залива и яркий пример тому - торпедирование американской подводной лодкой иранского фрегата в Индийском океане.

"Это первый подобный случай за сорок с лишним лет со времён Фолклендской войны. Важно знать, что иранский корабль не имел на своем борту вооружения, чувствовал себя в безопасности, поскольку возвращался после участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан", где корабли 51 страны отрабатывали совместное участие в гуманитарных миссиях", - отметил Патрушев.