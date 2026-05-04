Экс-начальник Войск РХБ защиты ВС РФ Станислав Петров скончался в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Советский и российский военачальник, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России генерал-полковник Станислав Петров умер в Москве на 88 году жизни, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Похороны, предположительно, состоятся восьмого мая", - сказал собеседник агентства.

Петров родился 3 апреля 1939 года в городе Горький. Является последним начальником химических войск министерства обороны СССР (1989-1992), начальник войск РХБ защиты Вооружённых сил РФ (1992-2001).