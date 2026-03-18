Патрушев предупредил о разрушительных последствиях войны США и Израиля с Ираном

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном разрушителен для Вашингтона, не имеет оправдания.

"Конфликт не выгоден ни одной из сторон. Он не имеет оправдания и объективных причин. И для самих США он разрушителен, ведь американцы своими руками уничтожают свой статус как гаранта безопасности для союзников по всему миру",- заявил Патрушев в интервью "Коммерсанту".

"Вера в способность западных военных баз обеспечить безопасность стран, где они расположены, улетучивается на глазах. Кстати, как и вера в то, что союзнические отношения с Америкой спасут от экономического кризиса", - отметил он.

По словам Патрушева, ограничения поставок энергоресурсов неизбежно приведут к остановке энергоёмких производств в Японии, Южной Корее, Австралии и странах Евросоюза.