Москва пообещала принять меры в случае приобретения Японией ракет Tomahawk

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия примет компенсирующие меры для обеспечения своей безопасности в связи с поставками в Японию американских крылатых ракет Tomahawk, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ранее неоднократно комментировали линию официального Токио, который предпринимает последовательные шаги по ремилитаризации страны, включая приобретение таких ударных систем, как крылатые ракеты", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, российская сторона "регулярно привлекает внимание японской стороны к деструктивным последствиям форсированного раздувания военного бюджета". "Это конечно особо касается закупок вооружений, которые в потенциальном плане представляют угрозу национальной безопасности соседних государств, в том числе России", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что "такой курс крайне негативно отражается как на региональной, так и на глобальной стабильности, и ведет к нежелательному росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провоцируя новый виток гонки вооружений".

"Появление дополнительных ракетных угроз территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны в части необходимости компенсирующих мер в целях подержания должного уровня обороноспособности", - заявила Захарова.

МИД РФ Япония США
