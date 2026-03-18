В МИД РФ призвали США и Израиль отказаться от атак на объекты ядерной инфраструктуры Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - США и Израиль должны отказаться от ударов по объектам ядерной инфраструктуры в Иране, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем безответственный и абсолютно неприемлемый ракетный удар, нанесённый по внутреннему периметру АЭС "Бушер" в считанных метрах от действующего энергоблока. Мы неоднократно призывали Израиль и США, продолжающих свою агрессивную кампанию против ИРИ о категорической недопустимости создания угроз для жизни и здоровья остающихся на площадке многочисленных российских граждан, составляющих персонал АЭС", - сказала она на брифинге.

"Тель-Авив и Вашингтон должны отказаться от безрассудных атак на объекты ядерной инфраструктуры, что порождают реальные риски радиологической и экологической катастрофы в масштабах всего региона", - подчеркнула Захарова.

"Мы ожидаем недвусмысленного осуждения данного вопиющего инцидента со стороны МАГАТЭ, под чьими гарантиями находится АЭС "Бушер". Мы рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и прежде всего государств Персидского залива, которые могут пострадать в первую очередь", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила: "Мы призываем вовлеченные в конфликт стороны одуматься и приложить усилия в целях скорейшего прекращения огня и деэскалации напряженности. Продолжение боевых действий чревато беспрецедентными негативными последствиями для всего Ближнего Востока, в том числе, в ядерной сфере, о чем мы неоднократно предупреждали".

Как сообщалось, территория станции "Бушер" подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени. Попадание снаряда не привело к материальному и техническому ущербу или ранениям.