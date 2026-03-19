В ВМФ РФ заявили, что российские подлодки несут боевое дежурство во всех районах Мирового океана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Подводные силы России в условиях сложной геополитической обстановки играют ведущую роль в стратегическом сдерживании и обеспечении глобальной безопасности, заявил главком ВМФ Александр Моисеев.

"Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, усиления борьбы за господство в Арктике и Мировом океане, подводные силы военно-морского флота играют ведущую роль в стратегическом сдерживании и обеспечении глобальной безопасности в мире", - заявил Моисеев в поздравлении с 120-летием подводных сил РФ.

"Современные моряки-подводники достойны славы предшественников, успешно выполняют поставленные задачи, непрерывно экипажи подводных лодок несут боевое дежурство во всех районах Мирового океана, демонстрируют высочайшую эффективность", - сказал он.

Главком ВМФ отметил, что создание, развитие, роль и место подводных сил РФ обусловлены прежде всего геополитическими условиями и угрозами, сформировавшимися для России.

"Особая, полная героизма и свершений страница в боевой летописи ВМФ - достижение и сохранение стратегического паритета на планете", - добавил он.

19 марта отмечается 120 лет подводным силам России. 15 июля 1996 года Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Феликс Громов подписал приказ № 253, в котором предписывалось ежегодно отмечать день моряка-подводника, 19 марта.