Новосибирское управление ветеринарии заявило о новых очагах бешенства

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Количество находящихся на карантине по бешенству населенных пунктов Новосибирской области увеличилось до 53, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

"На территории региона продолжает сохраняться напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству. С начала 2026 года зарегистрировано 53 неблагополучных пункта по бешенству, все пункты находятся в режиме карантина", - говорится в сообщении.

Также на 18 марта 2026 года Новосибирская имеет статус "региона с неопределенным статусом, с вакцинацией" по пастереллезу, уточняет управление ветеринарии.

"Вспышек иных инфекционных заболеваний животных нет", - добавило ведомство.

В настоящее время, по информации пресс-службы, ситуация находится под полным контролем управления ветеринарии Новосибирской области. "Все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия проводятся в соответствии с действующим ветеринарным законодательством", - уточняется в сообщении.

Управление напомнило, что угрозы для жизни и здоровья населения нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области пастереллезом и бешенством введен режим ЧС, бешенство выявлено более чем в 40 очагах, с начала марта новых очагов пастереллеза на зафиксировано.