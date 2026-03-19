Беспилотники уничтожены над Таганрогом, пострадавших нет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников над Таганрогом, пострадавших нет.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

По его словам, пострадавших нет. В результате падения обломков дрона повреждено остекление окна в одной из квартир жилого дома.

В ночь на четверг атакам беспилотников также подверглись Севастополь, Краснодар и Ставропольский край.