Поиск

Кремль рассчитывает на продолжение переговоров с США и Украиной при согласовании графиков

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины будет проведен, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь, американской.

"Это ситуативная пауза по понятным причинам. Поэтому, как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимание украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как долго может продлиться пауза в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.

Дмитрий Песков США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });