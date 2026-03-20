На Земле в пятницу ожидаются магнитные бури

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Появились явные первые признаки прихода выброшенной солнечной плазмы к орбите Земли, сообщили в пятницу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Запоздание по сравнению с прогнозом составило около 5 часов. Магнитосфера Земли пока не среагировала на воздействие, но это почти наверняка лишь вопрос времени", - говорится в сообщении.

"В этой связи в течение сегодняшнего дня ожидается ранее спрогнозированный выход на магнитные бури уровня G2-G3. Также в силе сохраняется прогноз на общую продолжительность возмущений около шести суток", - отмечают ученые.

При этом они указывают, что точный график предсказать сложно: событие непростое, с большим числом внешних факторов, включая влияние от корональных дыр.

По их прогнозам, попытка роста вспышечной активности может начаться на будущей неделе, когда на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет несколько групп пятен.