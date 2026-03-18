Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в четверг

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли в четверг, ожидаются геомагнитные бури уровня G2-G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Подтверждается приход к Земле завтра, в четверг, выброса плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. В этой связи ожидаются геомагнитные бури уровня G2-G3", - говорится в сообщении лаборатории.

В нем отмечается, что геомагнитная буря может стать самой сильной за два месяца. "Вспышка произошла почти точно напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда заметно усиливается", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на обращенной к Земле стороне Солнца за прошедшие дни появилось несколько новых корональных дыр.

По данным ученых, возможны полярные сияния.

Магнитные бури уровня G3 могут оказывать воздействие на энергетические системы и космические аппараты. Также возможно воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания высокочастотной радиосвязи.