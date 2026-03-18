Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в четверг

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли в четверг, ожидаются геомагнитные бури уровня G2-G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Подтверждается приход к Земле завтра, в четверг, выброса плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. В этой связи ожидаются геомагнитные бури уровня G2-G3", - говорится в сообщении лаборатории.

В нем отмечается, что геомагнитная буря может стать самой сильной за два месяца. "Вспышка произошла почти точно напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда заметно усиливается", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на обращенной к Земле стороне Солнца за прошедшие дни появилось несколько новых корональных дыр.

По данным ученых, возможны полярные сияния.

Магнитные бури уровня G3 могут оказывать воздействие на энергетические системы и космические аппараты. Также возможно воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания высокочастотной радиосвязи.

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

 Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

ВВС Израиля поразили штабы иранских ракетных войск и сил безопасности КСИР

Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Brent подешевела до $101,27 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

 Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

Одна россиянка погибла, 11 пострадали в результате ДТП на Пхукете

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 марта составит 140,9 руб./т

Скончался католикос-патриарх Грузии Илия Второй
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 843 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8710 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
