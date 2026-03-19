ФСБ и СКР сообщили о задержании пяти фигурантов дела о теракте в Новой Каховке

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ (СКР) сообщили о задержании пяти человек, причастных к подрыву самодельной бомбы, в результате которого осенью прошлого года был убит глава совета депутатов Новой Каховки, еще две женщины получили ранения.

"Задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, один из задержанных получил компоненты самодельной бомбы от украинской стороны, которые были переданы ему с помощью БПЛА.

Мужчина привлек к подготовке преступления своих знакомых.

В октябре 2025 года фигуранты дела совершили подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погиб глава совета депутатов Новой Каховки, а две пожилые женщины, находившиеся рядом, получили ранения.

Как заявили в ФСБ, теракты в отношении других чиновников удалось предотвратить.

В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что всего задержаны пять человек, им предъявлено обвинение. Суд отправил фигурантов дела под арест.

"Соучастники признали вину в совершенном преступлении. Их действия будут дополнительно квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса РФ", - сказала Петренко.