Скончался раненный в результате атаки дрона глава Совета депутатов Новой Каховки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета депутатов Новой Каховки (Херсонская область) Валерий Леонтьев скончался в больнице от ранений, полученных в результате атаки дрона ВСУ, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

"Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Ранее в среду губернатор заявил, что Леонтьев получил тяжелые ранения в результате атаки на него украинского беспилотника "Баба-яга".

По данным пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко, в Новой Каховке ранены две женщины.