Песков назвал удары Киева по компрессорным станциям угрозой для мировых энергетических маршрутов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Киев продолжил попытки нанести удары по компрессорным станциям, обеспечивающим работу трубопроводов "Турецкий" и "Голубой" потоки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киевский режим накануне продолжал и усиливал попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Эти удары имели место на прошлой неделе и вот накануне они продолжились. Более того, количество беспилотников увеличилось", - сказал Песков журналистам.

"Наши военные делают все, что возможно, чтобы купировать эту угрозу. Но эта угроза для критической инфраструктуры, это угроза для международных энергетических маршрутов", - отметил он.

Песков подчеркнул, что "в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно, такие безответственные, бездумные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире".

"Газпром" ранее заявил о росте числа атак дронов на экспортные черноморские газопроводы. "В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток", - сообщила российская компания.

"В частности, - по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара 22 беспилотными воздушными средствами (БВС), по компрессорной станции "Казачья" - тремя БВС, по компрессорной станции "Береговая" - одним БВС", - говорится в заявлении.

"Совместными действиями сил министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено", - заявила компания.