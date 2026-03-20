Кремль потребовал от Киева прекратить энергетический шантаж других стран

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Киевский режим должен прекратить безрассудные удары по энергетической инфраструктуре, а также отказаться от энергетического шантаж других стран, чтобы стало возможным энергетическое перемирие, заявили в Кремле.

"Киевский режим должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия, он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран-членов Евросоюза", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос, готова ли Москва согласиться на энергетическое перемирие с Киевом для прекращения ударов по инфраструктуре, в том числе, с использованием беспилотников в атаках на компрессорные станции.