В России бронирования отелей снизились на 3,8% с начала года

В РСТ считают, что это происходит за счет "вторых" поездок, планируемых помимо основного отпуска

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России бронирования отелей в России снизились на 3,8% с начала года, но на летний сезон снижение составляет меньше 1%, а на черноморских курортах наблюдается заметный рост, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Начиная с 2022-2023 годов внутренний туризм активно рос. В прошлом году мы уже заметили некоторое замедление. С 1 января по сегодняшний день мы стали наблюдать отрицательную динамику. Мы в отраслевом сообществе относимся к этому как к естественной коррекции после бурного роста. Оно вызвано множеством факторов, и внутренних, и внешних", - сказал он.

В числе этих факторов он назвал ограниченность номерного фонда в России и крепкий рубль, который удешевляет путешествия за рубеж и в некоторых случаях делает их дешевле, чем отдых в России. Кроме того, на внутренний туризм влияет общее замедление потребительского спроса.

"Но мы видим, что снижение в первую очередь коснулось так называемых "вторых" поездок по России. Есть первая поездка, основная, которую мы все с вами планируем заранее и готовимся к ней и всей семьей и раз в году отправляемся в отпуск, как правило, на море. А есть условно вторые поездки, когда на какие-то длинные выходные мы еще куда-то пытаемся отправиться. В период с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать, демонстрируя нам общее снижение, которое составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал президент РСТ.

По его словам, если брать только продажи отелей на летний сезон, снижение значительно меньше - менее 1%. А на курортах Черного моря наблюдается заметный рост. Так, в Краснодарском крае он составил 13,2%, Геленджике - 28,5%, Анапе - 20,7%, Сочи - 6,3%, а в Крыму в целом - 20,9%, а в Судаке и Евпатории - на 54% и 56% соответственно.

Илья Уманский Геленджик Крым РСТ Сочи Судак
РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

 РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы

ФСБ и СКР сообщили о задержании пяти фигурантов дела о теракте в Новой Каховке

Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

 Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ

Новосибирский губернатор заверил, что проблем с молоком и мясом в регионе нет

Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

 Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины на паузе

Новосибирский губернатор назвал меры по ликвидации заболеваний скота "абсолютно необходимыми"

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 884 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });