В России бронирования отелей снизились на 3,8% с начала года

В РСТ считают, что это происходит за счет "вторых" поездок, планируемых помимо основного отпуска

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России бронирования отелей в России снизились на 3,8% с начала года, но на летний сезон снижение составляет меньше 1%, а на черноморских курортах наблюдается заметный рост, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Начиная с 2022-2023 годов внутренний туризм активно рос. В прошлом году мы уже заметили некоторое замедление. С 1 января по сегодняшний день мы стали наблюдать отрицательную динамику. Мы в отраслевом сообществе относимся к этому как к естественной коррекции после бурного роста. Оно вызвано множеством факторов, и внутренних, и внешних", - сказал он.

В числе этих факторов он назвал ограниченность номерного фонда в России и крепкий рубль, который удешевляет путешествия за рубеж и в некоторых случаях делает их дешевле, чем отдых в России. Кроме того, на внутренний туризм влияет общее замедление потребительского спроса.

"Но мы видим, что снижение в первую очередь коснулось так называемых "вторых" поездок по России. Есть первая поездка, основная, которую мы все с вами планируем заранее и готовимся к ней и всей семьей и раз в году отправляемся в отпуск, как правило, на море. А есть условно вторые поездки, когда на какие-то длинные выходные мы еще куда-то пытаемся отправиться. В период с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать, демонстрируя нам общее снижение, которое составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал президент РСТ.

По его словам, если брать только продажи отелей на летний сезон, снижение значительно меньше - менее 1%. А на курортах Черного моря наблюдается заметный рост. Так, в Краснодарском крае он составил 13,2%, Геленджике - 28,5%, Анапе - 20,7%, Сочи - 6,3%, а в Крыму в целом - 20,9%, а в Судаке и Евпатории - на 54% и 56% соответственно.