Аграрии РФ просят перестроить работу ФГИС в сельском хозяйстве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аграрии РФ просят власти перестроить работу действующих в отрасли федеральных государственных информационных систем (ФГИС) и снизить избыточную нагрузку при взаимодействии с ними.

Вопросы, связанные с ФГИС, обсуждались на заседании комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию АПК, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с принятой на нем резолюцией. В документе отмечается, что "ФГИС в их нынешнем виде создают серьезную угрозу продовольственной безопасности страны, а не просто мешают развитию сельского хозяйства". Резолюция направлена в Минсельхоз на имя главы ведомства Оксаны Лут, председателям комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александру Двойных и комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Согласно резолюции, одна из претензий связана с тем, что логика работы систем построена таким образом, что сельхозпроизводители могут отражать в них только те параметры, которые соответствуют запрограммированным нормативам, ранее носившим скорее рекомендательный характер.

Однако одними и теми же нормами невозможно регулировать растениеводство в регионах с абсолютно разными особенностями часовых поясов и климатических зон, отмечается в документе. Применение единого подхода без возможности корректировки в условиях различных агроклиматических зон является одним из важнейших факторов, который приводит к снижению посевных площадей. При этом авторы резолюции отмечают, что с 2022 года посевная площадь под пшеницей в РФ уменьшилась на 2,6 млн га, или на 9%, под ячменем - на 1,3 млн га, или на 17%, под рожью - на 441 тыс. га, или на 49%.

Кроме того, для ведения систем квалифицированные специалисты сельхозпредприятий вынуждены вместо контроля за производственными процессами отвлекаться на внесение данных. Как показали расчеты, бухгалтеры и агрономы тратят на это до 20% своего рабочего времени в год. "В условиях острой нехватки работников в отрасли предприятия в некоторых случаях вынуждены содержать сотрудников специально только для ведения ФГИС, что неизбежно приводит к увеличению себестоимости продукции", - говорится в документе.

Существенные затраты на эти процессы несет малый агробизнес. Многие из этих сельхозпредприятий будут вынуждены "уйти в тень" или закрыться, не исключают авторы резолюции.

"Участники заседания отметили, что внедрение ФГИСов в нынешнем виде не имеет никакого отношения к цифровизации сельскохозяйственной отрасли, это не более чем цифровизация отчетности для упрощения контрольно-надзорной деятельности. Реальная цифровизация сельского хозяйства должна приводить к сокращению трудозатрат и увеличению эффективности любой организации", - говорится в документе.

В резолюции предлагается приостановить расширение систем до их полной перестройки, ввести запрет на штрафные санкции за ошибки во ФГИС сроком не менее 24 месяцев. Следует также пересмотреть цель создания и развития систем с контроля за сельхозпроизводителями на повышение производительности их труда и качества управленческих решений. Цифровизация должна основываться на данных, уже собираемых официальными структурами (Росстат, Россельхозцентр и др.), а не перекладывать функции наблюдения на плечи аграриев, подчеркивается в документе.

Кроме того, внесен ряд предложений по изменению законодательства, сделаны конкретные рекомендации по совершенствованию каждой из действующих в АПК систем.

В настоящее время в растениеводческой отрасли РФ функционируют ФГИС "Сатурн", "Зерно", "Семеноводство", Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - ЕФИС ЗСН.

"Интерфакс" направил запросы в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, комитет Госдумы по аграрным вопросам, Минсельхоз РФ.