Генпрокурор РФ потребовал усилить надзор в сфере гособоронзаказа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан поручил подчиненным усилить надзор за расходованием средств гособоронзаказа, совместно с органами безопасности выявлять и добиваться наказания для лиц, совершающих преступления в этой сфере.

"В текущих реалиях прокурорский надзор за эффективным расходованием бюджетных средств, в первую очередь при формировании цены оборонных контрактов, должен быть усилен", - сказал Гуцан, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он заявил, что "лица, пытающиеся бессовестно, цинично нажиться на их исполнении, безосновательно и кратно завышающие их стоимость, должны нести самую строгую ответственность, в том числе уголовную, независимо от занимаемой должности".

"Совместно с органами безопасности и следствия принимайте исчерпывающие меры для их выявления и возмещения причиненного ими ущерба",- подчеркнул глава надзорного ведомства.

По его словам, принятые в прошлом году меры позволили пресечь поставки в войска некачественных боеприпасов и ударных систем, в том числе БПЛА, обеспечить доработку электронной компонентой базы, замену устаревшей аппаратуры.

"По нашей инициативе регламентирован порядок урегулирования ценовых разногласий Минобороны с предприятиями промышленности. Его реализация позволит сократить сроки согласования стоимости продукции и расчетов с поставщиками", - сказал Гуцан.

Александр Гуцан Генпрокуратура
