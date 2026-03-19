Прокуроры в 2025 г. добились возвращения государству имущества на 4 трлн рублей

Из-под иностранного влияния в прошлом году выведены предприятия с капитализацией около 2 трлн рублей, заявил Александр Гуцан

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Прокуроры в минувшем году добились возвращения в собственность государства имущества стоимостью более 4 трлн рублей, из-под иностранного влияния выведены стратегические предприятия, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"Выведены из-под иностранного влияния и переданы под государственный контроль стратегические предприятия с общей капитализацией около 2-х трлн рублей. Их, теперь уже бывшие собственники, мало того, что незаконно выводили прибыль за рубеж, так еще и зачастую направляли ее для поддержки антироссийской деятельности", - заявил Гуцан, выступая на коллегии надзорного ведомства.

По его словам, всего по искам прокуроров государству в минувшем году передано имущество стоимостью более 4 трлн рублей, в том числе более 50 тыс. объектов недвижимости, 120 тыс. гектар земель лесного фонда и сельхозугодий, переведенных под застройку вопреки закону.

"Поручаю прокурорам обеспечить фактическое исполнение состоявшихся судебных решений и проконтролировать дальнейшее эффективное использование соответствующих активов", - сказал Гуцан.

Генпрокурор добавил, что надзорным ведомством разработан реестр, учитывающий все стадии - от предъявления иска до фактической передачи объектов новым владельцам.