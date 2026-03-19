Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суды по искам прокуроров за год обратили в доход государства имущество коррупционером стоимостью более полутора триллионов рублей, в том числе 2 тыс. объектов недвижимости, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"Действенным ответом корыстолюбию остаются имущественные иски прокуроров. За год в казну обращено 2 тыс. объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей", - сказал Гуцан, выступая на коллегии ведомства.

Он сообщил, что прокуроры будут наращивать усилия в этом направлении, "чтобы нечистые на руку мздоимцы в полной мере осознали бессмысленность незаконного обогащения".

По словам генпрокурора, в 2025 году было выявлено более 150 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. "На треть возросло число должностных лиц, уволенных по нашим требованиям в связи с утратой доверия. А это почти тысяча служащих с запятнанной репутацией", - отметил Гуцан.

Он добавил, что пятый год подряд прокуроры фиксируют рост выявленных коррупционных преступлений. Их общее количество превысило 43 тыс. Более трети совершены в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп.

"При этом в отдельных субъектах сотрудники оперативных и следственных подразделений до сих пор сосредоточены на выявлении мелких взяток", - сказал Гуцан.