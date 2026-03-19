Генпрокурор отметил сохраняющиеся нарушения в работе миграционных подразделений МВД

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В 2025 году прокуроры пресекли более 30 тысяч нарушений контроля за пребыванием мигрантов в России, заявил на коллегии Генпрокуратуры руководитель ведомства Александр Гуцан.

"Эффективность работы новых подразделений органов внутренних дел пока не в полной мере отвечает указанным требованиям. Прокурорами пресечено свыше 30 тысяч нарушений, связанных с ненадлежащим контролем за пребыванием мигрантов, ведением реестра контролируемых лиц, их высылки", - сказал он.

Он поручил подчиненным организовать непрерывный надзор в этой сфере с учетом приоритетов, установленных Концепцией миграционной политики.

Генпрокурор также отметил, что в 2025 году году в три раза увеличилось число иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, в том числе нелегальных мигрантов.

МВД Генпрокуратура Александр Гуцан
Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО

Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

Путин призвал прокуроров не допускать избыточных проверок бизнеса

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

СКР сообщил о задержании сотрудников "Мособлгаза" по делу о взятках

РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
