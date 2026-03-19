Генпрокурор отметил сохраняющиеся нарушения в работе миграционных подразделений МВД

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В 2025 году прокуроры пресекли более 30 тысяч нарушений контроля за пребыванием мигрантов в России, заявил на коллегии Генпрокуратуры руководитель ведомства Александр Гуцан.

"Эффективность работы новых подразделений органов внутренних дел пока не в полной мере отвечает указанным требованиям. Прокурорами пресечено свыше 30 тысяч нарушений, связанных с ненадлежащим контролем за пребыванием мигрантов, ведением реестра контролируемых лиц, их высылки", - сказал он.

Он поручил подчиненным организовать непрерывный надзор в этой сфере с учетом приоритетов, установленных Концепцией миграционной политики.

Генпрокурор также отметил, что в 2025 году году в три раза увеличилось число иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, в том числе нелегальных мигрантов.