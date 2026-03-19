Генпрокурор РФ заявил о кратном росте случаев вовлечения подростков в деятельность террористов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о росте подростковой и детской преступности в стране, поручил подчиненным проверить безопасность учебных учреждений, а также незамедлительно реагировать на случаи сокрытия конфликтов в школах.

"К сожалению, прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности несовершеннолетних. Число совершенных ими деяний увеличилось на 10 %, в том числе особо тяжких - почти наполовину", - сказал Гуцан, выступая на коллегии надзорного ведомства.

По его словам, "кратно возросло число подростков, вовлеченных в преступления террористической направленности". "Они приобретают все более агрессивные формы. Поджоги, порча и уничтожение военного имущества, объектов транспортной инфраструктуры, трагедии в школах - вот не полный список прошлого года", - добавил генпрокурор.

Гуцан поручил подчиненным совместно с органами безопасности и другими ведомствами реализовать комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду. "Изучите и при необходимости используйте опыт других стран", - сказал он.

Прокурорам субъектов генпрокурор поручил проверить безопасность пребывания детей в учебных заведениях, качество работы психологов по выявлению подростков группы риска, а также социальных педагогов - по воспитанию и духовно-нравственному развитию учеников.

"Незамедлительно реагируйте на все случаи сокрытия внутришкольных проблем и конфликтов", - потребовал глава надзорного ведомства.

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

 Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО

Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

 Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

Путин призвал прокуроров не допускать избыточных проверок бизнеса

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

СКР сообщил о задержании сотрудников "Мособлгаза" по делу о взятках

РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

 РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
