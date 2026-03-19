Генпрокурор РФ заявил о кратном росте случаев вовлечения подростков в деятельность террористов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о росте подростковой и детской преступности в стране, поручил подчиненным проверить безопасность учебных учреждений, а также незамедлительно реагировать на случаи сокрытия конфликтов в школах.

"К сожалению, прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности несовершеннолетних. Число совершенных ими деяний увеличилось на 10 %, в том числе особо тяжких - почти наполовину", - сказал Гуцан, выступая на коллегии надзорного ведомства.

По его словам, "кратно возросло число подростков, вовлеченных в преступления террористической направленности". "Они приобретают все более агрессивные формы. Поджоги, порча и уничтожение военного имущества, объектов транспортной инфраструктуры, трагедии в школах - вот не полный список прошлого года", - добавил генпрокурор.

Гуцан поручил подчиненным совместно с органами безопасности и другими ведомствами реализовать комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду. "Изучите и при необходимости используйте опыт других стран", - сказал он.

Прокурорам субъектов генпрокурор поручил проверить безопасность пребывания детей в учебных заведениях, качество работы психологов по выявлению подростков группы риска, а также социальных педагогов - по воспитанию и духовно-нравственному развитию учеников.

"Незамедлительно реагируйте на все случаи сокрытия внутришкольных проблем и конфликтов", - потребовал глава надзорного ведомства.