Гостехнадзор сможет останавливать и проверять самоходные машины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий региональные органы Гостехнадзора правом проверять самоходные машины непосредственно в местах их эксплуатации – на полях, стройплощадках, в лесах и карьерах – в режиме так называемого постоянного рейда.

Документ (№1181674-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас инспекторам Гостехнадзора доступны только наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование, оба вида мероприятий проводятся без взаимодействия с лицом, управляющим техникой. На практике это означает, что инспектор не вправе остановить трактор или экскаватор, попросить у водителя удостоверение тракториста-машиниста, полис ОСАГО или регистрационные документы.

Законопроект вносит изменения в закон "О самоходных машинах и других видах техники" и вводит режим постоянного рейда – механизма, который, в свою очередь, прописан в законе "О государственном контроле". Этот механизм позволяет инспекторам находиться на определенной территории или перемещаться по ней и взаимодействовать с контролируемыми лицами. Контрольные действия в рамках рейда ограничены тремя видами: осмотр, опрос и истребование документов, которые должны находиться в машине или у контролируемого лица.

Случаи и порядок проведения рейдов будут определяться положением, утверждаемым высшим исполнительным органом каждого субъекта РФ. Рейд распространяется только на проверку соблюдения требований о государственной регистрации самоходных машин.

Кроме того, законопроект дополняет перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проводится в рамках регионального контроля, требованиями технических регламентов Таможенного союза по безопасности самоходных машин.

Изменения касаются всех владельцев и эксплуатантов техники, которая регистрируется в Гостехнадзоре, а не в ГИБДД: тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, лесозаготовительных машин, карьерной и другой самоходной техники.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на август 2025 года в России зарегистрировано около 3,89 млн единиц самоходных машин и прицепов к ним, при этом техосмотр проходят менее 45% машин.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.