В Кремле на фоне событий в Ливане заявили о недопустимости атак на журналистов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает недопустимыми атаки на журналистов при выполнении ими своих обязанностей.

"Очень многие журналисты становятся жертвами и получают ранения в ходе своей журналистской работы. Это недопустимо", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ранение журналистов компании в Ливане.

"Много наших журналистов отдали свои жизни, освещая события на Донбассе, на Украине. Это всегда большая трагедия и большое геройство со стороны этих журналистов", - отметил он.

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор получили ранения в результате ракетного удара по территории страны.