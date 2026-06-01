Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 1 июня и продлится до 9 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 зарубежных странах. Зарегистрировано около 750 тыс. человек, из них более 663 тыс. - выпускники текущего года. Задействовано почти 6 тыс. пунктов проведения экзамена (ППЭ) и около 300 тыс. организаторов", - говорится в сообщении.

В Москве на ЕГЭ зарегистрировано более 93 тыс. человек, из них более 73 тыс. - выпускники текущего года.

Кардинальных изменений в проведении ЕГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом нет, поменялась только дата начала экзамена в основной период - 1 июня, уточнил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В каждом ППЭ будут присутствовать представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и комфортностью экзаменационной процедуры. О нарушениях можно сообщить через платформу обратной связи на Госуслугах по QR-коду в пункте экзамена. Аудитории для сдачи ЕГЭ в этом году будут оснащаться умными "глушилками", в том числе с искусственным интеллектом.

Для получения аттестата нужны русский язык и математика - база или профиль. Профильную математику в текущем году выбрали 51,2% участников, базовую - 48,4%.

Среди предметов по выбору лидируют обществознание (40,7%), информатика (22,4%), физика (20,6%) и биология (20,2%). Далее следуют химия (15,4%), история (13,6%), английский язык (12,6%), литература (6,2%) и география (4,1%), сообщил Рособрнадзор.

Основной период открывают экзамены по истории, литературе и химии. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии - 36. 4 июня пройдет русский язык, 8 июня - математика, 11 июня - обществознание и физика, 15 июня - биология, география и письменный иностранный язык, 18-19 июня - устный иностранный язык и информатика. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. Пересдача одного предмета по выбору будет проходить 8 и 9 июля.

Без ЕГЭ в форме промежуточной аттестации могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускники из воссоединенных регионов, приграничных областей - Белгородской, Брянской, Курской областей, Севастополя и школьники, прервавшие учебу за рубежом. При желании они вправе сдать ЕГЭ для поступления в вуз.