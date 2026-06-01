Поиск

Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 1 июня и продлится до 9 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 зарубежных странах. Зарегистрировано около 750 тыс. человек, из них более 663 тыс. - выпускники текущего года. Задействовано почти 6 тыс. пунктов проведения экзамена (ППЭ) и около 300 тыс. организаторов", - говорится в сообщении.

В Москве на ЕГЭ зарегистрировано более 93 тыс. человек, из них более 73 тыс. - выпускники текущего года.

Кардинальных изменений в проведении ЕГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом нет, поменялась только дата начала экзамена в основной период - 1 июня, уточнил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В каждом ППЭ будут присутствовать представители родителей, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и комфортностью экзаменационной процедуры. О нарушениях можно сообщить через платформу обратной связи на Госуслугах по QR-коду в пункте экзамена. Аудитории для сдачи ЕГЭ в этом году будут оснащаться умными "глушилками", в том числе с искусственным интеллектом.

Для получения аттестата нужны русский язык и математика - база или профиль. Профильную математику в текущем году выбрали 51,2% участников, базовую - 48,4%.

Среди предметов по выбору лидируют обществознание (40,7%), информатика (22,4%), физика (20,6%) и биология (20,2%). Далее следуют химия (15,4%), история (13,6%), английский язык (12,6%), литература (6,2%) и география (4,1%), сообщил Рособрнадзор.

Основной период открывают экзамены по истории, литературе и химии. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии - 36. 4 июня пройдет русский язык, 8 июня - математика, 11 июня - обществознание и физика, 15 июня - биология, география и письменный иностранный язык, 18-19 июня - устный иностранный язык и информатика. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. Пересдача одного предмета по выбору будет проходить 8 и 9 июля.

Без ЕГЭ в форме промежуточной аттестации могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускники из воссоединенных регионов, приграничных областей - Белгородской, Брянской, Курской областей, Севастополя и школьники, прервавшие учебу за рубежом. При желании они вправе сдать ЕГЭ для поступления в вуз.

ЕГЭ Рособрнадзор Москва Брянск Курск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне снижается в 3,5 раза

Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

 Около 750 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен в основной период

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

 В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2403 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов