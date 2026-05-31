ВМС США продолжают блокаду иранских портов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже 118 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 31 мая были перенаправлены 118 коммерческих судов и пять выведены из строя для обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Накануне в CENTCOM сообщили, что американские вооруженные силы в рамках блокады вывели из строя судно Lian Star под флагом Гамбии, пытавшееся пройти в иранский порт в Оманском заливе.

После отказа подчиниться требованиям остановиться американский самолет выпустил по его машинному отделению ракету Hellfire. В результате судно было обездвижено.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркнули в CENTCOM.

