В РФ заблокировано почти 16 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 15,8 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок , реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано более 15,8 тыс. подобных площадок", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в их числе интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, среди которых "Витамин д3 50тыс vitamin d3 НАУ NOW" и "Биотин 5000 для волос 60 капсул Biotin NOW Foods, США", а также продукция, являющаяся опасной, "НАНОМУХОМОР КРАСНЫЙ МИКРОДОЗИНГ 200 МГ, 60 КАПСУЛ".