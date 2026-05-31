Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Продажа бензина по талонам в Севастополе, обнаружение повреждений на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ, сервис посадки на рейсы между Петербургом и Москвой по биометрии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром в субботу в Севастополе объявили о временной продаже бензина Аи-92 и Аи-95 по талонам. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, с 7 утра на АЗС ТЭС весь лимит на день был раскуплен.

- МАГАТЭ зафиксировала повреждения на Запорожской АЭС, "наблюдения команды соответствуют последствиям удара беспилотника". Уровень радиации в районе станции находится в норме. В Энергодаре сообщили о новых атаках украинских беспилотников, под ударами находились административные и гражданские здания. На ЗАЭС также сообщили о новом ударе - он пришелся по транспортному цеху.

- Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м.

- Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и ЕС, когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.

- Сервис посадки на самолет без паспорта по биометрии станет доступен с 1 июня на рейсах "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

 В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2403 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов