Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Продажа бензина по талонам в Севастополе, обнаружение повреждений на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ, сервис посадки на рейсы между Петербургом и Москвой по биометрии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром в субботу в Севастополе объявили о временной продаже бензина Аи-92 и Аи-95 по талонам. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, с 7 утра на АЗС ТЭС весь лимит на день был раскуплен.

- МАГАТЭ зафиксировала повреждения на Запорожской АЭС, "наблюдения команды соответствуют последствиям удара беспилотника". Уровень радиации в районе станции находится в норме. В Энергодаре сообщили о новых атаках украинских беспилотников, под ударами находились административные и гражданские здания. На ЗАЭС также сообщили о новом ударе - он пришелся по транспортному цеху.

- Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м.

- Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и ЕС, когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер страны Мгер Григорян.

- Сервис посадки на самолет без паспорта по биометрии станет доступен с 1 июня на рейсах "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой.