"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Дубай

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в понедельник возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ).

По данным сайта компании, рейс запланирован на 7:05 мск из "Шереметьево", время в пути составит около 6,5 часов.

Как сообщала ранее пресс-служба "Аэрофлота", полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес.

Авиасообщение между РФ и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановки продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Также были сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана - транзитные и прямые рейсы в аэропорты этой страны могут выполняться "с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей", отмечали в ведомстве.

В 2025 году доля трафика в ОАЭ составила около 1,5% от всего объема перевозок "Аэрофлота", говорил директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов. Если брать все страны Ближнего Востока, куда летает "Аэрофлот", а также Турцию, - их общая доля была на уровне 10%. Для компенсации приостановки полетов в Эмираты "Аэрофлот" ранее ввел дополнительные рейсы в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку.

Аэрофлот Boeing 737 Дубай Росавиация
