МИД России призвал прекратить боевые действия в зоне Персидского залива

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия призвала к прекращению боевых действий в зоне Персидского залива, выразила готовность содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами.

"В Москве серьёзно обеспокоены продолжением вооружённой конфронтации в зоне Персидского залива и рисками развития ситуации по эскалационному сценарию. Растёт масштаб ущерба, причиняемого энергетической и другой жизненно важной инфраструктуре в Иране и соседних арабских государствах, - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Призываем к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "Россия наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учёте интересов всех расположенных в нём государств". "Неизменно выступаем за необходимость создания условий для сосуществования в мире, безопасности и атмосфере добрососедства дружественных нам арабских стран и Ирана", - сказано в заявлении.

В нем выражена готовность "и впредь оказывать конструктивное содействие в урегулировании конфликта и устранении имеющихся противоречий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами, включая формирование условий для совместной работы по поиску устойчивого урегулирования на основе баланса законных интересов всех стран региона".

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
