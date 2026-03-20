Московская неделя моды завершилась в "Манеже" показом российского дизайнера Игоря Гуляева

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Московская неделя моды завершилась в Центральном выставочном зале "Манеж". Заключительный день шестого сезона объединил 14 показов дизайнеров из Москвы и Владивостока, передает корреспондент "Интерфакса".

Открыли финальную программу молодые дизайнеры Института искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, которые удивили гостей моделями на ходулях. Свои работы показали также студенты Института бизнеса и дизайна B&D.

Помимо этого, прошли показы брендов Zlata Peczkowska с коллекцией, вдохновленной "инопланетными" цветами, Two Joy с философией "тихого бунтарства", Surovaya с коллекцией "Сирена", Leffers, Atelier Argear, Sasha Kim, Sergey Sysoev, Alexander Varlakov (Владивосток), а также коллективный показ московских брендов проекта "Сделано в Москве". Еще один показ - Arkhipova.Moscow - состоялся за пределами "Манежа" в Московском государственном музее С.А. Есенина "Есенин-центр".

Кроме того, в ходе мероприятия впервые был представлен проект-коллаборация хоккейного бренда "Красная машина" и бренда спортивной одежды Putin Team Russia, который соединил стиль и современный взгляд на спортивную эстетику. Часть средств от продаж вещей из совместной коллекции брендов будет направлена на нужды детско-юношеского спорта.

Финальную точку всего сезона поставила линейка бренда IgorGulyaev российского дизайнера Игоря Гуляева.

Ведущие эксперты индустрии провели в завершающий день шесть лекций о спортивной моде, стратегии подготовки коллекции к показу, трудоустройстве дизайнера, взаимосвязи моды и культуры. В финальной лекции "Будущее модной индустрии: сценарии развития" спикерами выступили журналист Ксения Собчак, блогер и телеведущая Лилия Рах, российский дизайнер Алена Ахмадуллина и другие.

Всего в рамках Московской недели моды было проведено свыше 80 показов, участие в которых приняли около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай, Турцию, Испанию. Около 70% участников - столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве". В программе недели также были фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, маркет, шоурум, лекторий.