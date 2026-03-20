Китай экстрадировал в Россию посредника во взяточничестве в подмосковном вузе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Из Китайской Народной Республики в РФ экстрадирован разыскиваемый за посредничество во взяточничестве в филиале столичного вуза в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленник в период с 2020 по 2023 год получал от студентов подмосковного филиала одного из вузов столицы денежные средства в качестве взяток для передачи должностным лицам из числа преподавателей вуза за успешную сдачу экзаменов и зачетов", - сказала Волк журналистам.

По данным фактам в феврале 2024 года возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями второй и третьей статьи 291.1 УК РФ. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

"Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта удовлетворен. Сегодня в аэропорту города Гуанчжоу он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - резюмировала Волк.

МВД России Ирина Волк Китай РФ
Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

 Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

 Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

Москва пока не сформулировала позицию по участию в созданном США Совете мира

Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

 Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 28 марта

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта

В Думу внесен проект о защите арестованных за рубежом россиян с помощью военных

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

 Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8728 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 909 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
