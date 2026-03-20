Китай экстрадировал в Россию посредника во взяточничестве в подмосковном вузе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Из Китайской Народной Республики в РФ экстрадирован разыскиваемый за посредничество во взяточничестве в филиале столичного вуза в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленник в период с 2020 по 2023 год получал от студентов подмосковного филиала одного из вузов столицы денежные средства в качестве взяток для передачи должностным лицам из числа преподавателей вуза за успешную сдачу экзаменов и зачетов", - сказала Волк журналистам.

По данным фактам в феврале 2024 года возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями второй и третьей статьи 291.1 УК РФ. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

"Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта удовлетворен. Сегодня в аэропорту города Гуанчжоу он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - резюмировала Волк.