Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренно позитивную динамику на фоне развернувшихся вверх мировых цен на цветные и драгоценные металлы, а также в ожидании итогов мартовского заседания ЦБ РФ.

Банк России на заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 базисных пунктов, до 14,5% годовых. ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2875,67 пункта (+0,23%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,8%. Локомотивами повышения выступают акции "Полюса" и "Норникеля", в аутсайдерах - бумаги нефтегазовых компаний на фоне снижающихся в рамках коррекции мировых цен на нефть.

Подорожали акции "Полюса" (+1,8%), "Норникеля" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "ММК" (+1%), "ФосАгро" (+0,9%), МКПАО "Яндекс" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "Русала" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%) и Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,1%).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,16%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 20 марта.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи и материкового Китая подрастают на 0,6-1%, в то время как индексы Гонконга и Австралии снижаются на 0,6%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).