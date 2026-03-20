ФСБ сообщила о предотвращении покушения на чиновника в ДНР

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в ДНР россиянина, который по заданию спецслужб Украины готовил покушение на региональных чиновников.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным ЦОС, задержанный через интернет связался с представителями украинских спецслужб, получил от них задание подорвать автомобиль одного из чиновников администрации ДНР.

В ходе обысков у него обнаружено взрывное устройство на основе гексогена с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

"Задержанный дал признательные показания", - отметили в спецслужбе.

