Голикова заявила, что пляжи Анапы могут открыться в этом сезоне

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду на то, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, где в конце 2024 года произошло загрязнение мазутом, могут быть открыты этим летом, в том числе и для купания.

"Хочу рассказать вам и публично поблагодарю Анну Юрьевну (Попову, главу Роспотребнадзора - ИФ) и коллектив Роспотребнадзора за работу в этом направлении, а самое главное - за предложение и решение вопроса о том, как в этом сезоне открыть пляжи (Анапы). И что предложение Роспотребнадзора, я надеюсь, оно будет доведено до логического завершения, потому что еще пока идут окончательные исследования, все-таки позволит пляжи открыть", - сказала Голикова на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора.

Она выразила надежду на то, что "все-таки последние пробы будут такими, что можно будет действительно купаться и приезжать туда и с семьей, и с детьми".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле 2025 года глава Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });