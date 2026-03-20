Голикова заявила, что пляжи Анапы могут открыться в этом сезоне

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду на то, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, где в конце 2024 года произошло загрязнение мазутом, могут быть открыты этим летом, в том числе и для купания.

"Хочу рассказать вам и публично поблагодарю Анну Юрьевну (Попову, главу Роспотребнадзора - ИФ) и коллектив Роспотребнадзора за работу в этом направлении, а самое главное - за предложение и решение вопроса о том, как в этом сезоне открыть пляжи (Анапы). И что предложение Роспотребнадзора, я надеюсь, оно будет доведено до логического завершения, потому что еще пока идут окончательные исследования, все-таки позволит пляжи открыть", - сказала Голикова на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора.

Она выразила надежду на то, что "все-таки последние пробы будут такими, что можно будет действительно купаться и приезжать туда и с семьей, и с детьми".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

В апреле 2025 года глава Роспотребнадзора сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.