Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

В остальных хозяйствах эти работы завершились

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области проходит изъятие животных из-за пастереллеза в одном крупном хозяйстве, в остальных хозяйствах работы завершены, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

"Это крестьянское-фермерское хозяйство (...) Вчера велись переговоры, сегодня работы по изъятию скота в "Водолее" (сельхозпредприятие - ИФ) начались", - сказал он.

Точное количество изъятых из-за пастереллеза животных как в личных, так и в крупных хозяйствах будет известно после завершения карантинных мероприятий, отметил он: "Все по головам, цифрам будет уже по окончанию изъятия животных, когда этот процесс завершится. По моим оценкам, это будет уже очень скоро".

По словам Нешумова, тестирование домашних животных на пастереллез в регионе продолжается и в крупных, и в средних хозяйствах наряду с личными подворьями.

"На данный момент при проведении достаточно большого объема тестирования ни в личных подсобных хозяйствах, ни в организованных формах сельхозпредприятияй новых случаев заболевания не было выявлено. Распространение заболевания прекращено", - сказал он.

В Баганском, Черепановском и Купинском районах изъятие скота завершено. При этом, отметил Нешумов, доля этих хозяйств в общем поголовье относительно невелика, изъятие животных проводится после переговоров с владельцами.

Меры поддержки крупным и средним хозяйствам (помимо страховых выплат) региональные чиновники разрабатывают совместно с федеральными органами власти.

"С крупными и средними предприятиями все путем переговоров решено. Проводят сейчас совещания и федеральные коллеги прибывшие (в Новосибирскую область - ИФ), слушают людей, смотрят по мерам поддержки, чем помочь, как восстановить производство", - сказал Нешумов.

Количество изымаемых животных в данном случае является коммерческой тайной, добавил он.

Всего подано на социальные выплаты 72 заявления, 58 оплачено, по компенсациям за изъятый скот - оплачено 51 заявление.

"Больше всего заявлений (на соцвыплаты - ИФ) подано в Купинском районе", - сказал он.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Сообщалось, что пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Также на 18 марта Новосибирская область имеет "неопределенный статус" по вакцинации пастереллеза, уточняет управление ветеринарии.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.