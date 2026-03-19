Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 28 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана до 28 марта.

"Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 по московскому времени 27 марта 2026 года", - сообщило ведомство.

При выполнении полетов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендуется выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением безопасности и мониторингом рекомендаций их авиационных властей.

Ограничения на полеты были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке.

Регулярные рейсы в Израиль из российских авиакомпаний выполняли Red Wings и "Азимут", в Иран - "Аэрофлот".