В Анапе восемь пляжей исключили из опасной зоны

Если и дальше анализы воды и грунта там будут хорошими, пляжи откроют к сезону

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море исключила восемь галечных пляжей Анапы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Речь идет о пляжах от села Большой Утриш до "Высокого берега".

При условии дальнейшего соответствия проб воды и грунта санитарным нормам данные территории смогут открыть к курортному сезону, добавил Кондратьев.

"Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом", - заключил губернатор.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.