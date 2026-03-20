Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На территории Новосибирской области не обнаружено новых вспышек пастереллеза, сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"Пятнадцатый день на территории Новосибирской области не выявляется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Это подтверждает эффективность строгих мер, которые мы предпринимаем", - сказал Травников.

Он сказал, что "для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных - тяжелая и болезненная ситуация". При этом губернатор подчеркнул, что все применяемые меры законны и полностью соответствуют требованиям нормативных актов, а также ветеринарным правилам. "Самое главное - они продиктованы сложной текущей ситуацией в отрасли животноводства", - добавил он.

"Для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания, который мы уже достигли в течение последних двух недель, крайне важно завершить все необходимые мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания", - сказал Травников.

Глава региона напомнил о мерах господдержки утративших животных людей - о выплатах компенсации за изъятый скот, дополнительной соцподдержкой на девять месяцев в связи с утратой семейного дохода и поддержке на приобретение молодняка для восстановления подсобных хозяйств.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Также на 18 марта Новосибирская область имеет "неопределенный статус" по вакцинации от пастереллеза, уточняет управление ветеринарии. "Вспышек иных инфекционных заболеваний животных нет", - отмечает ведомство.

В настоящее время, по информации пресс-службы, ситуация находится под полным контролем управления ветеринарии Новосибирской области.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.