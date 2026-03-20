Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На территории Новосибирской области не обнаружено новых вспышек пастереллеза, сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"Пятнадцатый день на территории Новосибирской области не выявляется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Это подтверждает эффективность строгих мер, которые мы предпринимаем", - сказал Травников.

В РоссииНовосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХНовосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХЧитать подробнее

Он сказал, что "для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных - тяжелая и болезненная ситуация". При этом губернатор подчеркнул, что все применяемые меры законны и полностью соответствуют требованиям нормативных актов, а также ветеринарным правилам. "Самое главное - они продиктованы сложной текущей ситуацией в отрасли животноводства", - добавил он.

"Для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания, который мы уже достигли в течение последних двух недель, крайне важно завершить все необходимые мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания", - сказал Травников.

Глава региона напомнил о мерах господдержки утративших животных людей - о выплатах компенсации за изъятый скот, дополнительной соцподдержкой на девять месяцев в связи с утратой семейного дохода и поддержке на приобретение молодняка для восстановления подсобных хозяйств.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Также на 18 марта Новосибирская область имеет "неопределенный статус" по вакцинации от пастереллеза, уточняет управление ветеринарии. "Вспышек иных инфекционных заболеваний животных нет", - отмечает ведомство.

В настоящее время, по информации пресс-службы, ситуация находится под полным контролем управления ветеринарии Новосибирской области.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

 Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

Москва пока не сформулировала позицию по участию в созданном США Совете мира

Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

 Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 28 марта

Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Что произошло за день: четверг, 19 марта

В Думу внесен проект о защите арестованных за рубежом россиян с помощью военных

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

 Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8728 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 909 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });