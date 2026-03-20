В Кремле заявили об обсуждении с Гаваной вариантов помощи Кубе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Москва и Гавана обсуждают возможные варианты помощи Кубе на фоне блокады острова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я вам могу сказать, что мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями. И мы, действительно, обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась", - сказал он журналистам в пятницу.

Так Песков ответил на просьбу подтвердить информацию о том, что в сторону Кубы направляются два танкера с российским топливом, а также ответил на вопрос, ведутся ли какие-то переговоры с США о безопасной отправке топлива на Кубу.

Дмитрий Песков США Куба
Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

