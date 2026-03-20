Песков заявил, что РФ может перенаправить энергоресурсы на новые растущие рынки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия перенаправит свой газ в случае отказа от него европейских стран на новые растущие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будет признано, что альтернативные, новые растущие рынки, которые сейчас очень нуждаются в энергоресурсах - и в сжиженном газе, и в нефти, и в нефтепродуктах, - и если эти рынки будут более привлекательны, то, разумеется, будет полная переориентация на эти рынки", - сказал он журналистам.

По мнению представителя Кремля, нынешняя политика властей европейских стран является "выстрелом в ногу своих избирателей".

"Сейчас очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут", - сказал Песков.