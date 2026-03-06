Поиск

Компании РФ перенаправят часть поставляемого в Европу СПГ на другие рынки

Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские компании перенаправят часть поставляемого сейчас на европейские рынки сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, не дожидаясь вступления запрета на импорт.

"В соответствии с поручением президента сегодня проработали этот вопрос. Подробно обсудили текущую ситуацию, возможности переориентации газа. Было принято решение, что часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки, где с нашей страной выстраиваются конструктивные прагматичные отношения, имеется спрос и возможность заключать долгосрочные контракты", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак.

В качестве примеров, с кем могут быть заключены новые договоры, вице-премьер привел компании Китая, Индии, Филиппин, Таиланда.

Новак подчеркнул, что в ходе совещания было отмечено, что прогнозы по рынку Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют долгосрочный рост спроса, это также подтверждается данными о росте экономики более высокими темпами, чем в среднем по миру.

"Мы планируем обеспечивать мировые энергетические рынки и в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и планируют выстраивать с нами долгосрочные конструктивные отношения. И такие возможности есть: сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры", - добавил Новак.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству и компаниям проработать вопрос о прекращении поставок газа на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу запрета на его поставку.

"А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться. И здесь тоже хочу, чтобы было понятно - никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так лучше самим сейчас прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться", - сказал он.

В октябре 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ, предполагающий запрет на покупку СПГ. Первый этап вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только годовых контрактов. Полное эмбарго ожидается 1 января 2027 года.

Кроме того, ЕС принял директиву, запрещающую импортировать российский газ в целом: запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступает в силу также с 25 апреля текущего года, по краткосрочным контрактам на поставку трубопроводного газа - с 17 июня 2026 года.

Если речь идет о долгосрочном контракте на поставку трубопроводного газа, который заключен до 17 июня 2025 года и не менялся, его исполнение разрешено до 30 сентября 2027 года, если это СПГ-контракт - до 1 января 2027 года.

Касательно трубопроводного газа разрешение могут продлить еще на месяц, если определенная страна не будет успевать заполнить хранилища до необходимого уровня. В этом случае она должна будет уведомить Еврокомиссию не позднее 15 сентября 2027 года.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent превысила $91 за баррель

Компании РФ перенаправят часть поставляемого в Европу СПГ на другие рынки

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Спрос россиян на турпоездки упал почти на всех направлениях

ММК приостановит добычу на угольной шахте "Чертинская-Коксовая"

 ММК приостановит добычу на угольной шахте "Чертинская-Коксовая"

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

 В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока

Минтранс ждет завершения вывоза россиян из ОАЭ и Омана до конца недели

Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

 Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 466 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });