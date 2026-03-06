Компании РФ перенаправят часть поставляемого в Европу СПГ на другие рынки

Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские компании перенаправят часть поставляемого сейчас на европейские рынки сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, не дожидаясь вступления запрета на импорт.

"В соответствии с поручением президента сегодня проработали этот вопрос. Подробно обсудили текущую ситуацию, возможности переориентации газа. Было принято решение, что часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки, где с нашей страной выстраиваются конструктивные прагматичные отношения, имеется спрос и возможность заключать долгосрочные контракты", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак.

В качестве примеров, с кем могут быть заключены новые договоры, вице-премьер привел компании Китая, Индии, Филиппин, Таиланда.

Новак подчеркнул, что в ходе совещания было отмечено, что прогнозы по рынку Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют долгосрочный рост спроса, это также подтверждается данными о росте экономики более высокими темпами, чем в среднем по миру.

"Мы планируем обеспечивать мировые энергетические рынки и в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и планируют выстраивать с нами долгосрочные конструктивные отношения. И такие возможности есть: сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры", - добавил Новак.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству и компаниям проработать вопрос о прекращении поставок газа на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу запрета на его поставку.

"А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться. И здесь тоже хочу, чтобы было понятно - никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так лучше самим сейчас прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться", - сказал он.

В октябре 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ, предполагающий запрет на покупку СПГ. Первый этап вступит в силу 25 апреля 2026 года и коснется только годовых контрактов. Полное эмбарго ожидается 1 января 2027 года.

Кроме того, ЕС принял директиву, запрещающую импортировать российский газ в целом: запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступает в силу также с 25 апреля текущего года, по краткосрочным контрактам на поставку трубопроводного газа - с 17 июня 2026 года.

Если речь идет о долгосрочном контракте на поставку трубопроводного газа, который заключен до 17 июня 2025 года и не менялся, его исполнение разрешено до 30 сентября 2027 года, если это СПГ-контракт - до 1 января 2027 года.

Касательно трубопроводного газа разрешение могут продлить еще на месяц, если определенная страна не будет успевать заполнить хранилища до необходимого уровня. В этом случае она должна будет уведомить Еврокомиссию не позднее 15 сентября 2027 года.