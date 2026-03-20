МИД РФ выразили озабоченность по поводу ударов по иранскому порту Энзели

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Последствия ударов по иранскому порту Энзели затрагивают торгово-экономические интересы России и других прикаспийских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С растущей тревогой наблюдаем за расширяющейся географией ракетно-бомбовых ударов Израиля и США в Иране", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что "18 марта бомбардировке подвергся иранский порт Энзели на Каспийском море".

"Эта крупнейшая каспийская гавань является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием. Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт", - заявила она.

Захарова добавила, что российская сторона "вновь решительно призывает к срочному прекращению военных действий и возобновлению усилий по политическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которая все больше проецируется на соседние регионы".