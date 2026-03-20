МИД РФ выразили озабоченность по поводу ударов по иранскому порту Энзели

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Последствия ударов по иранскому порту Энзели затрагивают торгово-экономические интересы России и других прикаспийских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С растущей тревогой наблюдаем за расширяющейся географией ракетно-бомбовых ударов Израиля и США в Иране", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что "18 марта бомбардировке подвергся иранский порт Энзели на Каспийском море".

"Эта крупнейшая каспийская гавань является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием. Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт", - заявила она.

Захарова добавила, что российская сторона "вновь решительно призывает к срочному прекращению военных действий и возобновлению усилий по политическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которая все больше проецируется на соседние регионы".

МИД РФ Мария Захарова Иран Энзели Каспийское море
Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

 Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

 Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

 Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

 Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

 Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 925 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 90 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
