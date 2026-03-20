Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комплекс мер по ограничению возвращения ушедших из России глобальных контейнерных линий разрабатывается, может быть утвержден в текущем году, сообщил журналистам замглавы Минтранса Александр Пошивай.

"Конечно, в этом (году планируется утвердить - ИФ)", - сказал Пошивай, отвечая на соответствующий вопрос.

"Разрабатывают и сейчас он проходит согласование", - сказал замминистра, уточнив, что проект пока не прошел процедуру согласования с ФОИВами, поэтому говорить о базовых предложениях пока преждевременно.

О том, что власти планируют ограничить возвращение на российский рынок мировых операторов контейнерных линий, ранее сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на информированный источник.

По его сведениям, правительство разрабатывает проект указа, который существенно затруднит возвращение на российский рынок крупнейших мировых контейнерных линий, ушедших в 2022 году. Документ вводит ряд жестких условий для компаний из недружественных стран, желающих возобновить морские перевозки с заходом в российские порты.

Среди них указаны - регистрация судовладельца, перевозчика и оператора по российскому законодательству, доля конечного российского участника в размере более 50%, обязанность в первую очередь принимать и перевозить подпадающие под санкции грузы и грузы подпавших под санкции отправителей или получателей, страхование судна и ответственности судовладельца российскими страховщиками или перестрахование в России, а также согласие судиться в России, если так пожелает истец, и сделать Россию местом рассмотрения корпоративных споров.

Отмечается, что эксплуатируемые на линии суда должны принадлежать оператору на праве собственности, а перевозка на всем маршруте движения от страны происхождения товара до России или обратно - осуществляться только собственными судами оператора.

В специальный перечень компаний, возможности партнерства с которыми ограничены, вошли десять крупнейших глобальных морских контейнерных перевозчиков, в том числе датская Maersk, французская CMA CGM и германская Hapaq-Lloyd. При этом крупнейший оператор MSC (Mediterranean Shipping Company, Швейцария) в списке отсутствует.