Генконсульство Мьянмы откроется во Владивостоке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Мьянмы откроется во Владивостоке, правительству Приморского края рекомендовано выделить для диппредставительства служебные и жилые помещения.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России (...) об открытии в г. Владивостоке Генерального консульства Республики Союз Мьянма с консульским округом, включающим в себя территории Забайкальского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Сахалинской области и Еврейской автономной области, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Союз Мьянма в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Внешнеполитическому ведомству поручено в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Республикой Союз Мьянма.

"Рекомендовать правительству Приморского края выделить в г. Владивостоке для Генерального консульства Республики Союз Мьянма служебные и жилые помещения на условиях их аренды или приобретения Республикой Союз Мьянма в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства", - добавили в кабинете министров.