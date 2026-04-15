Россия обсуждает с Мьянмой поставки нефтепродуктов и СПГ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвином направления сотрудничества двух стран в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщило российское Минэнерго.

К диалогу были приглашены представители российских компаний топливно-энергетического сектора.

"Ключевой темой переговоров стали вопросы организации поставок в Мьянму широкой номенклатуры российских нефтепродуктов. Также обсуждались поставки сжиженного природного газа (СПГ). Отдельное внимание было уделено возможности реализации совместных проектов в области геологоразведки и добычи углеводородов", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о разработке соглашения о сотрудничестве между министерствами энергетики двух стран, которое закрепит долгосрочный характер взаимодействия.

"Россия неизменно выступает как ответственный поставщик энергоресурсов, гарантирующий выполнение контрактных обязательств. Мы готовы не только обеспечить поставки энергоносителей, но и предложить ряд технологических решений, которые будут способствовать энергобезопасности республики", - подчеркнул Цивилев.

