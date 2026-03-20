Дмитриев назвал фейком сообщение о якобы сделанном Штатам предложении по разведданным

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сообщение издания Politico о якобы выдвинутом Москвой предложении американской стороне по разведданным не соответствует действительности, заявил в пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

"Фейк", - написал Дмитриев по-английски в соцсети Х, комментируя статью Politico.

Ранее издание со ссылкой на источники писало, что Дмитриев в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на прошлой неделе в Майами якобы озвучил следующее предложение: Россия прекращает предоставлять разведданные об американских военных на Ближнем Востоке, в обмен на это Вашингтон перестает обеспечивать Киев разведывательной информацией, связанной с Россией. Согласно изданию, США это предложение отвергли.