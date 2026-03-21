Почти 90 беспилотников уничтожили в Ростовской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области в субботу отразили атаку почти 90 БПЛА в девяти районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском Каменском", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил глава региона.