Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы вернулись к штатной работе
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации в субботу.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.
Как отмечается, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в субботу сообщалось, что в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения.