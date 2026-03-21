Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы вернулись к штатной работе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации в субботу.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

Как отмечается, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу сообщалось, что в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения.



